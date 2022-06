Elegancia vintage: por qué decorar con estilo Shabby Chic

The Cotswold Company

The Cotswold Company

Si algo puede ayudar que tus muebles se vean más country es el desgastado, ¿verdad? Pero, tal como lo indica este estilo, no se trata de lograr un look rural, sino que sofisticado. Es por eso que no se puede llegar e incorporar cualquier tipo de mueble por desgastado que sea, sino que se necesita de algo más. Por ejemplo, se pueden incorporar algunos muebles en la casa: mesa, sillas o el velador de tu habitación.

Te puede interesar: 9 Ideas con estilo rústico que dejarán tu casa increíble