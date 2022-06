Conoce los beneficios de mantener tu casa como en La Magia del Orden

Uno de los pilares fundamentales que propone Marie Kondo es el Método Konmari un juego de palabras creado por ella misma que expone una serie de consejos e iniciativas para ordenar los espacios y con ello, tu vida. Es importante saber además, que según Marie, la vida solo comienza después de organizar nuestros espacios, lo que hay antes de eso es solo práctica.

1- El primer consejo que nos da es deshacernos de todo aquello que no nos sirve o no creemos primordial para nuestra vida. Y aquí es importante pensar tanto en la ropa como nuestros muebles, piensa realmente qué harás con él y dónde lo ubicarás, ya que si no aporta, lo mejor será que termine en la casa de otra persona. Lo importante según Marie es rodearnos de todo aquello que nos llena de felicidad.

Lo difícil es saber identificar aquello que nos hace felices y que por supuesto, no es fácil de hacer. Cuando por fin lo descubras verás lo que se siente vivir solo con lo justo, así que ya sabes. Si algo no te hace feliz, bótalo!