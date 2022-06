Decoración de primavera, cómo transmitir su encanto

Con este invierno significativamente más frío que el de años anteriores, muchos de los adoradores del calor esperan con ansias la llegada de la primavera. Si bien no la veremos por unas cuantas semanas más, soñar no cuesta nada e ir preparando nuestros espacios para abrazar la estación desde la decoración no es una mala idea para esperar sin desesperar la llegada de la estación más encantadora del año.

Diseñadores de interiores y decoradores saben muy bien cómo, con unos cuantos cambios, podemos adaptar la ambientación de nuestra casa a cada estación y en ningún caso es más fácil que cuando se trata de darle a nuestros espacios un poco de esa sensación de volver a renacer y a florecer, que es tan característica de la primavera, cuando la naturaleza misma pasa a sacudirse el letargo en el que está sumida en los meses invernales.

No estamos hablando de realizar grandes cambios, ni de invertir un presupuesto grande para estar a tono con algo tan efímero como una estación. Lo que queremos resaltar es que es posible darle a nuestra casa ese fabuloso makeover primaveral, sin necesidad de gastar grandes sumas de dinero.

Por otro lado, si somos propietarios de un local que reciba público, no sería mala idea regalarles a nuestros clientes un poquito del sol y los aromas de la primavera. Ya sea para ambientar nuestra casa en estas notas o para hacer que nuestro local comercial muestre un poco de versatilidad estacional, lo mejor será poner manos a la obra y empezar a incorporar esas ideas, trucos y detalles que nos pongan en sintonía con la estación, mientras esperamos que efectivamente se presente a sacudirnos un poco este frío.