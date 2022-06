Ideas y consejos para armar la habitación infantil perfecta

Una de las cosas más difíciles a la hora de amoblar la habitación de un niño es elegir el mobiliario, y es que dependiendo su edad será necesario utilizar un material más resistente como el plástico, o la madera si se trata de un niño más grande.

Algunos datos que podemos sugerir es que tanto la madera como el mimbre, el plástico y la tela aportan calidez dentro de una habitación, y mejor aún, no cuentan con cantos en punta, lo que provee seguridad para niños más pequeños. Otro detalle no menor es elegir siempre pinturas y barnices ecológicos, que no sean tóxicos y causen algún problema en la salud del menor si éste entra en contacto con la boca.