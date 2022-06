Dormitorios color gris, el color más versátil de todos

El gris tiene una ventaja a la hora de decorar dormitorios matrimoniales: es un color que no se asocia en modo alguno con ninguno de los dos sexos. Un dormitorio que se decore con gris no será ni demasiado masculino, ni demasiado femenino. Al mismo tiempo, puede convertirse en el solvente que case dos tonos opuestos entre sí, como azules y rosados. Al mismo tiempo permite incorporar cualquier tono, sin temor a que no combinen.

Relacionados: 10 Dormitorios matrimoniales para despertar la pasión.