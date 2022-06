Antes de remodelar todo esto debes tener en cuenta

Por lo demás la estrategia de una remodelación siempre será considerar nuevos espacios y oportunidades para ampliar una casa. Un segundo piso siempre es una opción para casa aisladas y pareadas. También pequeñas habitaciones en los patios, como también terrazas en las zonas centrales.

Algunos consejos de arquitecto van por el evitar los bordes del predio; panderetas o perímetros, especialmente por aspectos normativos. No sobrepasar el 40% del largo del predio si no podría generar algún problema con el vecino y jamás utilizar las panderetas como muros divisores de una habitación, pues no son elementos estructuras soportantes y a la larga con los pesos sobre estos podrían derribarse.

Este ejemplo simple es el de la proyección de un segundo piso. Era una casa de un solo nivel que necesitaba una ampliación. Aquí el rol del profesional es tremendamente importante, pues debe haber una evaluación de las estructuras base para soportar el peso del uso del segundo piso. Aquí madera y metalcón son ideales para construcciones superiores debido a su ligereza y fácil colocación.