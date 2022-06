Remodelación de un departamento estilo moderno en La Reina, Santiago

El living-comedor suele ser uno de esos espacios donde se juntan muchos objetos del ámbito cotidiano, ya sean libros, llaves, bolsas de eventuales compras, algún que otro souvenir de las vacaciones, etc, etc. Es por eso que encontrar nuevos espacios de guardado será siempre valorado. A raíz de este entendimiento de cómo los usuarios/dueños se mueven en su vida cotidiana, es que se planteó la propuesta de colocar un baúl que no solo funcione como mesa de centro sino que también le ofrezca a los habitantes de la casa, otro potencial espacio para ocultar objetos que no siempre queremos tener a la vista. El mismo le aportó no solo un toque de estilo sino también de practicidad.