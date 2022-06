7 formas geniales de iluminar tu casa

En una esquina de tu casa que realmente pasa desapercibida, donde solo tienes algún mueble pero no quieres iluminar tanto. En este caso te recomendamos una discreta iluminación que será como un detalle adicional a tu decoración. No interrumpe tu estilo, no resalta mucho en esa esquina que nunca le has dado importancia. Pero con una iluminación discreta, con unas lámparas que te parecen unas pequeñas burbujas ya esa esquina es otra. Ahora completaste tu decoración de la sala o el comedor con un detalle que siempre te agradará, la discreta iluminación de un sitio que antes pasabas sin verlo y ahora lo disfrutas.