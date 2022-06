Tendencias en pisos exteriores: los más resistentes y los más atractivos

En las terrazas y dependiendo de sus características especiales, la elección del piso dependerá en gran medida de su peso. Si se trata de terrazas aéreas, lo mejor son los pisos de madera o los pisos sintéticos que imitan este material, ya que al ser más liviano, no suponen demasiado peso para las estructuras que los soportan. Si la terraza no es aérea y el peso no se convierte en un problema, las baldosas de diferentes variedades son pisos muy fáciles de mantener y limpiar y existe un amplio abanico de ofertas.