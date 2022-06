3 proyectos de casas unifamiliares en Pichilemu

Junto con sencillez, acá se realizó un diseño de estilo rústico, lo cual es muy propio de zonas menos urbanizadas donde se levantan proyectos tipo cabañas. Su tamaño, diseño simple y uso de madera, generan una belleza particular, pero también mucha comodidad. No hay que olvidar que para Lobería Arquitectura, encargados de este diseño, su arquitectura está acompañada del paisajismo, por lo que cada usuario experimenta la sensación de estar en el lugar. De ahí que la integración con el entorno sea fundamental, y no hay que olvidar que estas casas fueron levantadas en Pichilemu, que destaca por sus acantilados y balneario.