Diseño de una casa moderna de 100 m2 en Algarrobo

En este libro de ideas les traemos un trabajo de los profesionales de Lares Arquitectura. Se trata del diseño de una casa moderna de 100 m2, que se construyó en Algarrobo.

Pero antes de visitar esta espectacular propuesta, no podemos dejar de mencionar algunos puntos muy interesantes de la oferta de servicios de Lares Arquitectura. Este estudio no sólo ofrece servicios integrales con un formato llave en mano , que garantizan que el cliente estará acompañado, sino que también ofrece la modalidad de crowdfunding, que le permite a aquellos interesados en invertir en proyectos inmobiliarios, hacerlo desde la comodidad de su casa y a través de internet. Una vez que se levantan los fondos necesarios para el proyecto, se comienza la obra y ya finalizada, los inversionistas recibirán su porcentaje de las ventas. Esta modalidad que ha crecido tanto gracias a la Internet, es una herramienta valiosísima para conectar pequeños y medianos inversores con oportunidades dentro del mercado inmobiliario que no impliquen el desembolso de grandes sumas de dinero y al mismo tiempo le permite a los arquitectos poder generar más y mayores proyectos.