Casas cubo modulares: opciones para inspirarse

No es casualidad que veamos varias casas cubo de madera, uno de los materiales más versátiles, atractivos, accesibles y fáciles de trabajar. Y no solo se trata de un elemento óptimo para la construcción y espacios exteriores, sino que también para el interior. No por nada los decoradores se inclinan también por esta, debido a que es ecológica y convierte cualquier espacio en un lugar muy acogedor y cálido.

No hay que olvidar tampoco que para los arquitectos es fundamental que las casas cubo estén en armonía con el entorno, razón por la cual se utilizan materiales nobles que se integren con el paisaje.

Acá podemos ver esta casa cubo chilena hecha por Mutarestudio Arquitectura, que cuenta con 125 m2 en su interior y 39m2 de terraza. Tanto la estructura como el revestimiento es de madera, mientras su interior es de volcanita. Dado el paisaje, la vivienda cuenta con varias entradas de luz, desde donde además se puede ver el hermoso entorno.