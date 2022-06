Tipos de ventanas para cada espacio de la casa

Este libro de ideas lo vamos a dedicar en su totalidad a las ventanas. Muchas veces llamadas los ojos de la casa y no sin razón, las ventanas tienen una importancia vital en cada uno de nuestros espacios. ¿Pueden imaginarse lo que sería una casa sin ventanas? No tendría luz natural, ni entraría aire fresco. No podríamos disfrutar de las vistas, ni ver lo que pasa en el exterior. Pero las ventanas son mucho más que una abertura a la que se le incorpora un marco y un vidrio. Existen muchos tipos diferentes porque no todos los espacios son iguales y elegir la correcta para cada espacio nos ahorrará un montón de dolores de cabeza en el futuro.

¿Dónde se originó la palabra ventana ? Viene del latín ventus, que significa viento. De hecho, en inglés, la palabra window retiene esa idea (wind: viento) un recordatorio de que su función no solamente es dejar entrar la luz natural, sino también de ventilar los espacios interiores.

La ventilación adecuada tiene muchísimas ventajas, empezando por hacer de nuestra casa un lugar más saludable. Una distribución inteligente de ventanas, aprovechando las corrientes resultará en una casa más fresca en verano y en un ahorro de energía significativo evitando el uso del aire acondicionado. En invierno, los ambientes también deben ventilarse al menos unos minutos al día y además, unas ventanas bien hechas que no dejen pasar el frío y funcionan como un buen aislante, lo que también redundarán en la eficiencia de nuestra calefacción y un subsecuente ahorro de energía. Una de las razones por las cuales se gasta más energía durante los meses fríos es debido a las rendijas que tan a menudo encontramos en puertas y ventanas, que dejan pasar el frío del exterior, a la vez que permiten que se escape el calor del interior. Esto aplica también para las temperaturas muy altas, durante veranos calurosos. Una casa sellada a cal y canto se mantendrá más fresca.

Los tipos de ventana se clasifican por su sistema de abertura, por los materiales con los que se fabricó la perfilería, por su función y ubicación en la edificación. En este sentido hablamos, por ejemplo de ventanas oscilobatientes, o de ventanas de PVC, o de ventanas de vidrio fijo o de lucernas.

Acompáñennos a conocer los diferentes tipos de ventanas y cómo elegir la mejor para cada espacio, así como los materiales más idóneos para cada caso y presupuesto.

¿Necesitas ayuda con tu proyecto? Haz click aquí y te ayudaremos a contactarte con el profesional adecuado.