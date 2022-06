Ideas de muebles para TV y salas de entretenimiento ¡de película!

Si no tenemos un espacio para convertirlo en sala de entretenimiento de manera exclusiva, podemos instalar la TV en el living. Eso sí, si este es el caso, lo recomendable es decantarnos por un mueble que sea mucho más que un rack para TV o una consola, ya que la única función del living no es la de ver series o películas. De esta forma, podemos integrar la TV a la decoración, en lugar de convertirla en un elemento demasiado determinante con todo el protagonismo. No olvidemos que la principal función del living es social.