7 consejos para tener una cocina práctica, bonita y funcional

Primero debes entender que porque una cocina sea grande todo funcionará a la perfección. El espacio que tienes debe ser administrado de forma que no tengas lugares atestados de productos o artefactos de cocina y otros pelados donde solo transitan las hormiguitas. Una cocina tiene que tener un lugar para cada cosas y cada cosa en su lugar, así podrás encontrar lo que necesites en el momento justo. El ahorro de espacio en la cocina no significa que no puedes ocupar esos espacios para ahorrarlos para después; significa que debes disponer algunos gabinetes, cajones y encimeras para distintas funciones que sean necesarias. Si no están diseñados correctamente adaptarlos o mejorarlos para que su función sea perfecta. El espacio de almacenamiento en tu cocina es vital y dependiendo de lo que vayas a guardar las medidas de estos objetos sean alimentos o artefactos son las que mandan en las divisiones de los gabinetes y cajones. Optimiza el espacio haciendo las divisiones correctamente, encontrarás que te caben más elementos que cuando no lo tenias bien diseñado.