Diseño de una casa en Limache con aires mediterráneos, de 140 m2

A la hora de decorar un baño, existen muchas opciones, pero no muchos apuestan por tonalidades más vibrantes. En esta casa se optó por todo lo contrario. Uno de los colores que no se suelen usar en el baño es el rojo, sin embargo, ya hemos notado que este no es cualquier proyecto, por lo que se apuesta por lo novedoso. Junto con revestir las paredes con azulejos y mosaicos de este tono, se ubicó un gran espejo sobre el lavamanos y mamparas de cristal para la ducha. Esto último también generar visualmente mayor amplitud.