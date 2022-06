Aislapol o Isopol: entérate todo sobre el material más utilizado para aislar proyectos

Para todo tipo de proyecto e idea siempre debe haber un material correcto, y no sólo para construirlo ¡También para adecuarlo a nuestras necesidades interiores! Porque el éxito de una habitación no está en su espacio si no ¡En cómo se siente y se adecúa a los distintos climas!

Por eso es que hoy queremos hablarte de uno de los puntos importantes para cualquier construcción sea exitosa: la aislación térmica.

¿Te has preguntado por qué alguna casas siempre están frescas en verano, y muy abrigadas en invierno? Pues la razón de eso es el material que usar para aislar los muros en el proceso de la construcción, un paso extra que cambiará las sensaciones cuando tu casa esté lista.