Diseño interior de un departamento de 170 m2 en Santiago

A veces nos enfrentamos a un cambio de casa, e intencional o no, sin duda es una excusa para renovar. Pero suele pasar que en el cambio ¡Perdemos parte de esas habitaciones diseñadas en nuestra antigua casa que no funcionan en la nueva! Porque un diseño personalizado está hecho para un lugar en particular y adaptar todo implica algunos sacrificios.

Pero este proyecto es un claro ejemplo que los cambios pueden ser una oportunidad para generar un nuevo espacio, moderno, fresco ¡Y con los mismos muebles! Todo gracias a un equipo de expertos en el diseño interior que pueden hacer tu cambio de casa ¡Una renovación de estilo! ¡Aquí te contamos todo!