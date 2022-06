Decoración en negro, sofisticación y efecto dramático

Las paredes negras se ven espectaculares. Sobretodo porque en recintos iluminados no tienen esa cualidad de abismo que muchos nos imaginamos, sino que arrojan notas de otros colores, como gris plomo o azul índigo. El truco es saber cuáles son las paredes que conviene pintar de ese color y cuáles no. Las paredes pintadas en colores tan dramáticos como el negro no pueden ser todas las de un mismo recinto o lo convertiremos en una caja negra y muy pocos espacios aguantan esa clase de decoración tan teatral, a menos que sean gigantescos y muy iluminados.