Casas de adobe: el regreso de un material milenario

Las construcciones ecológicas son aquellas que no generan impactos negativos para el medio ambiente en el que se insertan. Se trata de obras limpias, sin residuos, que no necesitan de maquinarias que contaminen y que utilizan materiales que no dejaran huella de carbono en el hábitat donde se encuentran emplazadas.

