Impermeabilizacion de techos: te contamos cómo y cuándo mejorar tus techos y terrazas

¿Qué es un impermeabilizante? Es un producto, ya sea un aditivo o un material en sí, que sirve para sellar alguna superficie y hacerlo hidrófugo o a prueba de agua. Esto es fácil de lograr si se tiene en consideración desde el momento del diseño y la elección de los materiales, por lo que no suele ser un gran problema. Sin embargo, hay ocaciones en dónde el diseño no permite una correcta aislación o simplemente una pieza no cubre totalmente la estructura y suele permitir más de alguna filtración.

Las filtraciones de agua, tanto por lluvia como humedad, son normales en toda casa. Sin embargo si son muy recurrentes o existen demasiadas zonas afectadas allí hay que consultar a un profesional .