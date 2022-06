Remodelación de baños en Huechuraba y Vitacura, Santiago

En este libro de ideas les traemos dos proyectos de remodelación de baños de los profesionales de balConcept. El primero de estos trabajos se llevó a cabo en Huechuraba y el otro en Vitacura.

La remodelación de baños es una obra en la que queramos o no tendremos que incurrir eventualmente. Se trata éste de un espacio que debido a su funcionalidad y a la exposición constante al agua y la humedad, así como por lo complicado de sus sistemas de cañerías y la complejidad de ciertos artefactos. Dicho esto, no hay ningún motivo por el cual estas remodelaciones regulares no puedan hacerse añadiéndole estilo y belleza al baño y sacándolo de ese look genérico tan aburrido.

Estas dos remodelaciones son la prueba de que con un presupuesto limitado, pero con profesionales talentosos y buen gusto, las remodelaciones pueden quedar sensacionales.

¡Acompáñennos a conocer estos dos baños en Santiago de Chile!