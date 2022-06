Cocinas espectaculares para diferentes gustos y tipos de espacios

Hablemos del espacio que es, sin ninguna duda, el corazón de nuestras casas: la cocina. Desde tiempos muy antiguos, el fuego de la cocina no se apagaba nunca. Claramente ya no practicamos esa costumbre en nuestros días, pero esa asociación de la cocina con el calor del hogar en cierta forma persiste. Es el ambiente familiar por excelencia, donde vivimos algunos los mejores momentos con nuestros seres queridos y en el que se acumulan recuerdos de horas felices, especialmente durante la niñez. La cocina es indispensable, basta con contar la cantidad de veces al día que entramos en ella. Es el lugar donde los cocineros aficionados disfrutan creando maravillas caseras o los neófitos se convierten en diestros maestros de calentar comida hecha. En términos prácticos es un ambiente complejo, con varias funciones y que requieren de servicios bien específicos como agua corriente y gas. Y eso sin contar el espacio de guardado y lugar para ubicar multitud de electrodomésticos que no necesitamos en ningún otro lugar de nuestra casa. Dicho todo esto ¿queda alguna duda de que la cocina es donde una casa comienza a convertirse en hogar?

Pero sentimentalismos a un lado, hay un aspecto que desvela a los diseñadores de cocinas. Se trata de su funcionalidad. La cocina es un ambiente esencialmente activo. Mientras que en el dormitorio o en el living predomina la pasividad, estar sentados o acostados, en la cocina necesitamos una distribución que nos permita movernos de acá para allá con comodidad y soltura. Requiere de espacio de guardado bien pensado porque necesitamos agrupar ciertos elementos para tenerlos a la mano mientras cocinamos y la encimera o el horno están calientes. En ella tenemos que albergar electrodomésticos y aparatos grandes y variados que van desde la heladera al horno de microondas, pasando por encimeras, horno, lavaplatos y la gama de los más chicos, como licuadoras, tostadoras o cafeteras. Eso sin contar donde guardamos la comida, perecedera y la que dura más tiempo, pero también necesitamos espacio para la vajilla, la cubertería, la cristalería y la mantelería. En la cocina, pues se cocina, pero además hay que lavar y limpiar y lo que usamos durante esta actividad se ensucia en serio. Y adicionalmente, tenemos que pensar en suficiente superficie de trabajo, en un dónde vamos a lavar y secar los platos y en comedor de diario o una isla, si tenemos el espacio. Reiteramos, la cocina es un ambiente de mucha complejidad.

¿Conocen la teoría del triángulo de cocina? La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Illinois dio a conocer en los años 40, su teoría acerca del “triángulo de trabajo” en la cocina. El triángulo de trabajo es la distancia que existe entre los tres puntos donde se realiza la mayor parte de las tareas relacionadas con la preparación de las comidas. Estos puntos son el fuego (encimera y horno), el hielo (heladera) y el agua (el lavaplatos). El triángulo de trabajo ideal será aquel en el que estos tres puntos se encuentren equidistantes. Para lograr un triángulo de trabajo eficiente, muchas veces es necesario incorporar una isla en el medio de la cocina, siempre que el espacio y la distribución lo permitan.

Hablando de distribución, empecemos con las variedades de cocina más indicadas para espacios pequeños. La cocina lineal o en forma de pasillo es la más común cuando se trata de recintos pequeños o integrados con el comedor y la sala. Para las cocinas medianas, la distribución más recomendable es en L, mientras que las cocinas grandes pueden distribuirse en U con o sin isla en el medio o en forma de G, que es cuando se incluye una península en lugar de isla. Lo importante en la distribución de los muebles de la cocina es que cumplan con las funciones para las cuales fueron creados, que es el almacenaje de alimentos y objetos relacionados con la cocción y el consumo de comidas y un espacio adicional para guardar productos de limpieza. Dependiendo también de la distribución se decidirá la mejor ubicación para los artefactos.