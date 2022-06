Lo que necesitabas saber sobre baños modernos

En este libro de ideas vamos a hablar de uno de esos espacios dentro del hogar, que tiene funcionalidades muy específicas: los baños. Los baños modernos, y con modernos nos referimos más a un término que implique los avances tecnológicos y arquitectónicos que han experimentado los baño, que a cuestiones estilísticas, son recintos que conjugan complicados sistemas que se encuentran ocultos en pisos y paredes. Es por ello que el diseño de este recinto es tan complejo y en ocasiones le pone muchos límites a los diseñadores de baños, ya que deben adaptarse a los lugares donde están colocadas las tuberías, desagües, cableado y demás conexiones necesarias para que el baño pueda funcionar como de forma orgánica como un todo.

Hoy en día y desde el siglo pasado, los avances en materia de diseño de baño, nos permiten disfrutar de ciertos lujos que en ciertas épocas eran impensados, como calefacción dentro de este espacio o calefones para el agua caliente. Adicionalmente y como ha sucedido en general con los recintos funcionales por excelencia, como lo son los baños y la cocina, han recibido un upgrade significativo en términos de estilo y decoración, equiparándose con otros ambientes más sofisticados, como las áreas sociales o los dormitorios.

Entonces, sí, podemos considerar baños modernos a todos los que se encuentren dentro del período modernista, que comenzó a principios del siglo XX y que revolucionó para siempre el mundo de la arquitectura, diseño, música, literatura, teatro, cine y arte. Para que un baño pudiera considerarse dentro de los cánones modernos, tendría que mostrar un diseño en el cual la forma siga a la función, se despoje a este ambiente de elementos meramente decorativos o superfluos, se depuren las líneas y los volúmenes respondan a la geometría. Esto no quiere decir que no haya muchos baños de diferentes etapas del siglo pasado que nos parezcan bastante pasados de moda y dentro de una estética genérica y aburrida que ya no le atrae a nadie.

Un baño moderno, pero que se enmarque dentro del diseño de interiores de esta época contemporánea va mucho más allá. Como decíamos más arriba, se ha estilizado, ha encontrado nuevos materiales y tendencias que lo arrancan de esa cotidianidad falta de imaginación o creatividad y los han ubicado dentro de una presentación mucho más refinada, que tiene ecos de spa o de baños de grandes hoteles.

A continuación les traemos 10 imágenes acompañadas con puntos que nos parecen muy importante dentro de la concepción general de baños modernos, incluyendo algunas tendencias 2019, que van a causar furor durante todo el año.