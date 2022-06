Remodelación de baño moderno en Viña del Mar

El encargo consistió en lograr un baño de visita que tuviera protagonismo dentro de la casa, trabajando con un espacio limitado de 2.7 m². Se retiró un pie de ducha existente, que no tenía ni ton ni son. Por tratarse de un baño de visita que al no tener ducha o bañera no expondrá el interior al vapor, lo cual se traduce en una mayor libertad a la hora del diseño. De ahí que se eligiera un papel mural para recubrir parte de las paredes.