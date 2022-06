Diseño de interiores profesional en Santiago y otras ciudades de la región Metropolitana

Realmente no tenemos un estilo determinado, lo que más me gusta es entrar a un proyecto, ya sea una casa o una oficina , ver la personalidad que tiene y eso me gusta reflejarlo en cada proyecto. En las oficinas se quiere reflejar lo corporativo, la historia de la compañía y su evolución. En las casas se reflejan muchas personalidades y funcionamientos distintos, hay interiores que son eclécticos, clásicos , escandinavos, rústicos, industriales, etc.