Remodelación de departamento de 180 m2 en Vitacura, Santiago

En este libro de ideas les traemos un nuevo trabajo de los arquitectos de Constructora CYB Spa. En esta oportunidad se trató de la remodelación de un departamento que había visto días mejores. Ubicado en Vitacura, Santiago, fue necesario realizar una serie de trabajos en los 180 m2 de esta propiedad. Con un programa que incluye 3 dormitorios, 2 baños, living comedor, cocina, dormitorio y baño de servicio más 2 terrazas, este departamento no sólo se había quedado suspendido en el tiempo, sino que había algunos aspectos a remodelar que necesitaban atención urgente, como verán a continuación.

Siempre que hablamos de remodelaciones o restauraciones, queremos hacer hincapié en que todas las propiedades necesitan eventualmente algún tipo de renovación, cuando no una remodelación integral que incluya aspectos que no están a la vista pero que son vitales, como el cambio de cableados viejos, tuberías en mal estado o fallas estructurales o de revestimiento en paredes, techos y pisos. El valor de un inmueble de cara a la reventa, se tasará por el buen estado en el cual se encuentre, así que siempre que gastamos dinero en nuestra casa, en realidad tenemos que percibirlo no sólo como una forma de vivir en espacios más agradables y funcionales, sino también como una inversión.

Acompáñennos a conocer los trabajos que realizaron estos arquitectos en este departamento, ya que algunos de ellos son comunes a casi todos los inmuebles de una cierta edad.