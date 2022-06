Cómo decorar departamentos en arriendo: Entérate de todos los tips de homify

En este libro de ideas vamos a hablar de la decoración de departamentos en arriendo desde varios puntos de vista: el del propietario y el del arrendatario. La razón para abordar el tema desde esta doble perspectiva es que algunas veces los departamentos se arriendan vacíos, mientras que otras se ofrecen amoblados. Según nos cuentan los diseñadores de interiores y decoradores, hay algunas diferencias entre decorar departamentos que no serán ocupados por sus dueños. Incluso, hay una diferencia entre amoblar y equipar un departamento de arriendo temporario que uno que se ofrecerá a un inquilino regular.

Pensando como dueños, el departamento para arrendar se convierte en una inversión o incluso una necesidad, si es imprescindible hacernos con más dinero al mes. Dependiendo del presupuesto con el que cual se cuenta y lo que espera el dueño de esta inversión, podrá invertir un poco más en amoblar y equipar el departamento, de forma tal que podrá cobrar una suma más grande al mes o por temporada, dependiendo cuál sea la modalidad, o simplemente ofrecerlo vacío, para que se ocupe el inquilino del mobiliario y la decoración. Sea cual sea el caso, siempre hay que tener en cuenta que el departamento deberá entregarse al inquilino en el mejor estado posible, pintado y con cualquier avería o problema resuelto.

Desde el punto de vista del inquilino o arrendatario, el departamento amoblado y equipado puede ser una forma de ahorrar dinero al no tener que gastar en comprar todo lo necesario para vivir. Por otro lado, el departamento sin amoblar es una oportunidad para que el inquilino les dé un poco de su personalidad y claramente son los más indicados para aquellas personas que tienen muebles, artefactos y todo lo necesario para amoblar un hogar. Si este no es el caso pero aún así el arrendatario no puede permitirse el pago de un departamento equipado, puede mudarse al departamento sin muebles e ir amoblándolo poco a poco, o incluso pedir prestados algunos muebles. Es importante cuando estamos viendo departamentos para arriendo el revisar detalles como la presión del agua, el estado de la cocina y los baños, la luz natural que recibe, que no haya humedad en techos o paredes, el estado general del edificio y por supuesto del departamento. El dueño deberá entregarlo pintado y el inquilino al marcharse deberá asegurarse de que el departamento se encuentre intacto o podría perder el depósito de seguridad.

Luego tenemos que hablar de una nueva modalidad de arriendo, que es el que se realiza por temporadas. Eso sí, el nivel de equipamiento de un departamento que se arrienda con esta finalidad es infinitamente más completo que el de un departamento amoblado. Debemos pensar que estos espacios serán ocupados por turistas que necesitarán todo lo que tienen en sus propias casas, incluyendo lencería, vajilla, cristalería o cubertería.

Los dueños deberán tener en cuenta que el estado y el nivel de amoblamiento y equipamiento del departamento se verá reflejado en el precio, así que deberá tomarlo como una inversión. Por su parte el inquilino debe estar atento a mantener todo lo que tiene el departamento en condiciones similares a como lo recibió o si va a amoblar los espacios, decantarse por muebles prácticos que se vean bien en cualquier departamento, ya que no estará allí de forma permanente.

Acompáñennos a ver algunos ejemplos de departamentos amoblados de manera ideal para arrendamiento.