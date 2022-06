Revestimiento de piedra para fachadas imponentes

En este libro de ideas vamos a hablar de un tema interesantísimo: los revestimientos de piedra. En las fachadas, el uso de la piedra puede darle un aire único, haciendo que se destaque al primer vistazo. Es importante al hablar de revestimientos exteriores de dos aspectos: el estético, ya que la fachada es la carta de presentación de nuestra casa, y el funcional, ya que hoy en día se busca el uso de materiales resistentes, de bajo mantenimiento y que aporten un buen aislamiento térmico, que se traducirá en ahorro de energía y reducción de costos que veremos en nuestras facturas de electricidad y de gas.

Los arquitectos que sienten predilección por los revestimientos de piedra nos cuentan que este noble material lejos de darle un aire medieval a las fachadas que ellos trabajan, es bastante más versátil de lo que la gente imagina. De seguro la fachada de piedra impone bastante, pero se adapta a diseños ultra modernos, siendo especialmente adecuada para resaltar algunos aspectos de la volumetría. Al mismo tiempo, en viviendas de estilos más tradicionales, el aire señorial de la piedra las lleva a un nivel de elegancia y sofisticación bastante más alto que cualquier otro material.

Existen muchísimas posibilidades y variedades de piedra para usar como revestimiento exterior. Cada variedad, de hecho, cada piedra es única y sus aristas, brillos y vetas son más decorativos que cualquier elemento hecho por el hombre. Combinan de maravilla con otros materiales utilizados en la construcción como el hormigón, la madera, el hierro o el acero. Aporta color y textura y puede venir en cualquier cantidad de presentaciones.

Una recomendación cuando estamos considerando fachadas de piedra, es utilizar piedra de la región, ya que los precios del transporte bajarán significativamente como siempre que se trabaja con materiales locales. Si bien algunas piedras pueden resultar sumamente costosas, como el granito y el mármol, otras están del lado de los materiales más económicos, así que antes de descartarlas de plano pensando que no podemos permitirnos ese lujo, es mejor averiguar qué variedades de piedras podrían estar a nuestro alcance.

Otro aspecto interesante del revestimiento de fachadas con piedra, es que se trata de un material que requiere de un mantenimiento prácticamente nulo. No tendremos que estar pintando los muros exteriores regularmente, lo cual es un ahorro no menor, si vamos sumando los costos cada vez que debemos darle unas manos de pintura. Otro lugar donde el revestimiento de piedra favorece al bolsillo, es en la capacidad que tiene este material en aislar los recintos interiores, evitando que las temperaturas extremas, tanto en verano como en invierno se cuelen adentro de la casa. Esto nos hará ahorrar mucho dinero, ya que el uso de aires acondicionados o calefacción durante los meses más inhóspitos no será tan necesario.

Es así como la piedra puede considerarse no sólo un revestimiento espectacular para la fachada de nuestra casa, sino también como una inversión que nos ayudará a ahorrar mucho dinero en el largo plazo, compensando ese costo extra al que podamos enfrentarnos durante la obra.

Acompáñennos a conocer algunas fachadas en las cuales el uso de la piedra ha resultado verdaderamente sensacional.