Contrucción de oficinas corporativas de estilo moderno de 250 m2 en Providencia, Santiago

La sala de reuniones es quizás el recinto en el cual es más evidente que tanto los arquitectos como los clientes son capaces de pensar out of the box. Uno de los aspectos más resaltantes fue el rescate del hormigón original del edificio, que suele estar cubierto por cartón yeso. Ya este solo detalle le da una apariencia muchísimo más original, contemporánea y primigenia a este recinto. Al mismo tiempo se ganó en altura, otro aspecto importante a la hora de jerarquizar espacios.