Remodelación integral de departamento con diseño y fabricación de muebles en Santiago

En este libro de ideas les traemos un proyecto de los arquitectos de MMAD Studio. Se trata de la una remodelación integral de departamento. En esta vivienda de 65 m2, los profesionales no sólo completaron el trabajo de remodelar todos los espacios, sino que además diseñaron y fabricaron los muebles de cocinas y baños, un servicio más que completo, tendríamos que destacar.

Los trabajos de remodelación pueden contemplar varios aspectos. Pueden ser proyectos en los cuales se modifique significativamente la distribución de los espacios integrándolos o dividiéndolos. También podemos encontrar remodelaciones en las cuales se sustituye lo que se ve, es decir revestimientos de pisos techos y paredes, así como amoblamientos en baños y cocinas, cambios de artefactos y cambios de elementos que se encuentren a la vista. Por último, podemos están las remodelaciones de lo que no se ve , o en otras palabras de todo lo que implica cableado, sistemas de tuberías de gas y de agua, desagües, etc. Mencionamos que en este departamento se realizó una remodelación integral porque se trabajó en la distribución de los espacios, en los elementos visibles y en los sistemas eléctricos que no están a la vista.

Acompañennos a conocer tanto las propuestas del diseño como los resultados finales, en una comparación que nos permite ver cómo las ideas de los arquitectos y sus representaciones gráficas se convierten en realidad.