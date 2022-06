Instalación de canchas deportivas y áreas infantiles de caucho, poliuretano y pasto sintético en Santiago

El hormigón es un material comúnmente usado para la construcción de canchas deportivas, pero realmente no favorece en nada a los atletas entrenar sobre esta superficie. No sólo no cuenta con las cualidades anti-resbalantes del caucho o poliuretano, sino que además, al carecer de la capa amortiguante cada paso que dan los atletas tiene efectos más perniciosos en músculos y articulaciones. Adicionalmente y como mencionábamos recién, no son anti-resbalantes y no amortiguan caídas o golpes. Estos materiales se instalan más fácilmente que el hormigón, ya que son una capa continua y además vienen en una gran cantidad de colores.

