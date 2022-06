Los 6 errores más comunes al limpiar la casa

¿Cuántas veces solemos mantener el pañito húmedo con el que limpiamos de todo en la cocina, hasta cuando percibimos un olor muy desagradable? O también, ¿cuántas veces seguimos usando la esponja con la que lavamos los platos hasta cuando queda reducida a su mínima expresión? no debemos esperar llegar a esos extremos para reponer nuestros elementos de limpieza. Cuando el pañito adquiere mal olor es porque ha estado en contacto con alimentos crudos y luego o no lo lavamos bien (con agua y jabón), o simplemente no lo lavamos. Alimentos como las carnes, los huevos, la leche, etc., pueden dejar un olor muy desagradable en el pañito o en la esponja. El mal olor es una señal de que debes botarlo de inmediato y buscarle un sustituto.