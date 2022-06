Estantes y repisas para todos tus espacios

En este libro de ideas hablaremos de elementos que a primera vista pueden no parecer indispensables en nuestros espacios, pero que como bien saben diseñadores de interiores y decoradores, quienes siempre los incluyen y recomiendan, tienen enormes cualidades prácticas y decorativas: los estantes y repisas.

No existe un solo espacio en nuestra casa que no requiera de estantes o repisas en alguna instancia. Cuando hablamos de estantes, nos referimos a tablones o láminas de diferentes materiales, que están dispuestos de forma horizontal en la pared o sostenidos por una estructura propia como biblioteca o estantería, que sirven para albergar todo tipo de objetos como libros, marcos de fotos, adornos, lámparas, juguetes, artículos de higiene personal, artefactos de todo tipo y pare usted de contar. Por repisas entendemos tanto a los salientes o nichos de las paredes, como planchas empotradas horizontalmente en los muros de nuestros espacios. Para crear algún tipo de distinción entre ambos podríamos decir que los estantes son más un accesorio que una parte intrínseca de las paredes o de grandes muebles empotrados, como ocurre en la cocina y en el baño. Los estantes tienden a sobresalir más y si forman parte de algún mueble generalmente se trata de bibliotecas o estanterías, que están compuestas de soportes verticales y estantes.

Sin importar las diferencias entre ambos, estantes y repisas son muy necesarios para el living, el dormitorio, la cocina el comedor, los estudios o bibliotecas y para espacios exteriores. La razón es que todos tenemos multitud de libros, colecciones, objetos decorativos, plantas, artefactos u objetos de arte que queremos exponer como si estuvieran en una galería o museo y estas estructuras son el ideales para hacerlo.

Los estantes y repisas son de esos elementos básicos en cualquier casa. Nos las encontraremos en distintas presentaciones en todos nuestros recintos,adaptándose en cada ocasión al estilo elegido para ellos, ya que vienen en diferentes estéticas, materiales y diseños, modelos. Son una enorme ayuda para sumar espacio de guardado, especialmente de todos aquellos elementos que pueden resultar decorativos cuando quedan expuestos a la vista, como la vajilla o la cristalería en la cocina, los frascos de perfume en el baño o libros y adornos en otros espacios. Para todo aquello que preferimos mantener oculto tenemos armarios o alacenas con puertas. Los estantes y repisas tienen son para todo lo que queremos desplegar o no sentimos necesidad de retirar de nuestra vista.

Es importante, sin embargo, no abusar del uso de estantes y repisas, ya que recargarlos con demasiados objetos puede contribuir a crear una sensación de contaminación visual y un desorden que no resultarán para nada atractivos. No dejemos que elementos tan útiles en la decoración y mobiliario de nuestra casa se conviertan en una excusa para tirar adentro todo lo que no sabemos bien dónde guardar, como nos pasa a veces con el perchero, por ejemplo, que se convierte en una sucursal más pequeña del clóset.

También existen estantes dentro de walk in clósets o simplemente dentro de clósets, pero no es a esa variedad de repisas y estantes a los que nos referiremos hoy, ya que queremos enfocarnos en ellos como elementos decorativos o como canales para la decoración, en lugar de destacar solamente sus obvias cualidades prácticas.

Acompáñennos entonces a conocer algunos espacios con estantes y repisas muy atractivos.