15 quinchos perfectos para tu terraza

En este libro de ideas hemos recopilado 15 quinchos en terrazas que nos darán ganas de organizar un asado con amigos hoy mismo.

Parrilla + quincho = a juntada con amigos y a un asado de campeonato. Para los chilenos que tienen el espacio, la parrilla es un elemento fundamental y si además podemos sumarle el quincho, la fiesta está completa.

Los constructores forman parte de ese fanatismo generalizado por el quincho, el asado y la parrilla, proponen siempre en espacios exteriores el área para ubicarlos no la diseñan y construyen ellos directamente. Quinchos de todo tipo y estilo, independientes, semi-techados, abiertos, cerrados, son el testimonio físico de que las reuniones alrededor de la parrilla no conocen de estaciones, ni limitaciones climáticas. ¿Acaso no hemos visto alguna vez al asador enfundado en un poncho, con un asistente quien paraguas en mano lo acompaña, dedicándose en cuerpo y alma a los preparativos del asado bajo una lluvia torrencial?

La buena noticia es que si tenemos una terraza lo más seguro es que sea posible convertir algún rinconcito por pequeño que sea en quincho. Si tenemos un amplio espacio, por otro lado, las opciones pueden ser ilimitadas. Acompáñennos entonces a conocer estos 15 quinchos que harán suspirar a más de uno, especialmente ahora que con la llegada de la primavera, tenemos ganas de pasar más tiempo al aire libre.