15 ideas fantásticas para separar el living, el comedor y la cocina

En este libro de ideas les traemos algunos de los mejores trucos de diseñadores y decoradores de interiores para separar espacios integrados, tanto visual como físicamente, sin necesidad de levantar paredes.

Las plantas liberadas cada vez ganan más terreno. Resultan muy convenientes con el ritmo de vida que llevamos y funcionan bien tanto en departamentos y casas chicos como en viviendas más grandes. Esa sensación de amplitud visual y luz que viene de prescindir de las paredes para dividir espacios es liberadora y cada vez son más los que optan por la opción de plantas integradas. Por otro lado, algunos aún no se sienten del todo cómodos con espacios que tienen funcionalidades diferentes y comparten un mismo.

Hay que tomar en cuenta que la separación entre livings, comedores y cocinas integrados no necesariamente debe ser sólida. Por supuesto que no hablamos de muros o paredes, sino de otras formas de delimitar espacios que no obstaculicen la visual y no funcionen como una de barrera para la luz natural o la ventilación cruzada. Entonces, para crear esta sensación de independencia entre los ambientes integrados o incluso dentro de un mismo espacio, sin sacrificar la planta liberada, podemos optar por cualquiera de las siguientes opciones. ¡Acompáñennos y verán!