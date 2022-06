14 Walk in clósets que tienes que conocer antes de ampliar tu dormitorio

En este libro de ideas les traemos nada más y nada menos que 14 de los más sensacionales walk in clósets que se pueden imaginar, creados por diseñadores de interiores y decoradores que saben muy bien lo que hacen y lo que se espera de estos espacios.

Marie Kondo ha puesto de moda el arte no sólo de ordenar, sino también de aprender a despojarnos de todo aquello que no sea realmente indispensable para nosotros o nos produzca alegría. Lo cierto es que si bien a muchos nos encanta el orden, no estamos listos para deshacernos de un número tan grande de nuestras prendas de ropa o accesorios más preciadas. ¿Qué opción tenemos entonces? ¡Sumar más espacio de guardado o almacenaje!

Esto se puede hacer, o bien ampliando el dormitorio de tamaño y destinando un área de este a construir un clóset de ensueño o transformando ese cuarto adyacente al nuestro que no se usa y que tiene un inmenso potencial como walk in clóset o vestidor.

Con esto en mente los invitamos a conocer estos 14 ejemplos que de serguro terminarán de decidir a más de uno a empezar este proyecto cuanto antes.