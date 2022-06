Cómo ganar espacio de guardado en el living y en el dormitorio

En este libro de ideas les traemos algunos truquitos de los diseñadores de interiores y decoradores para ganar espacio de guardado tanto en el living como en el dormitorio.

Cuando hablamos de espacio de guardado, no solemos pensar en el living, pero éste es un recinto que generalmente tiene proporciones mayores al resto y algunas soluciones como muebles o bibliotecas pueden hacer una gran diferencia que se reflejará en el orden de toda nuestra casa. Por su parte los dormitorios suelen tener clósets o incluso walk in clósets, pero como sabemos muchos de nosotros por experiencia, no siempre nos alcanza con ellos para guardar un sinfín de prendas u objetos.

Con todo esto en mente, les mostramos cómo en los siguientes espacios se logró sumar lugar de guardado sin desentonar y sin hacer que estas soluciones generaran contaminación visual o desorden, más bien lo contrario.

Acompáñennos entonces a conocer estos livings y dormitorios con ideas para espacio adicional de guardado que posiblemente no se les hayan ocurrido aún.