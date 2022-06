¡Todo lo que hay que saber sobre LAVAPLATOS!

Para los amantes de las cocinas, conocer el tipo de grifo que tendrán en casa es uno de los elementos más importantes a considerar. El tamaño, forma y brillo son características que deben cubrirse, si no has considerado cambiar toda la cocina entonces puedes darle un aspecto moderno cambiando el grifo hay diseños con tuberías bajas, más anchos o alargados. Existen tantas formas que no sabrás cuál elegir, sobre todo en el diseño de las llaves. Te recomendamos visitar varias tiendas especializadas donde podrás elegir el tipo de llave que prefieras antes de adquirirlo.