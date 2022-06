Esta casa prefabricada es la envidia del vecindario

Directamente desde Polonia, hoy presentamos el proyecto Domu Magnus, una vivienda ubicada en los suburbios a las afueras de Breslavia, una de las ciudades más grandes del país. Sus diseñadores, el estudio Pracownia Projektowa Archipelag, son expertos en diseñar y construir viviendas prefabricadas de alta calidad, ofreciendo propuestas modernas, de bajo costo y fáciles de construir. Pero ojo, ésto no quiere decir que los proyectos presentados por esta firma sean aburridos y más de lo mismo, y si piensas lo contrario, te invitamos a que recorras esta fantástica casa prefabricada que a simple vista, puede parecer una vivienda moderna con jardines agradables, pero te aseguramos que su diseño interior te sorprenderá con sus acabados minimalistas y look elegante. Comienza el recorrido y no te pierdas ni un solo detalle de este proyecto, ¿Qué esperas?