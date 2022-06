10 ideas de clósets para espacios pequeños

Las puertas abatibles suelen ocupar más espacio que las puertas corredizas debido al mecanismo de funcionamiento. Lo cierto es que estas puertas no sólo lucen más, sino que son más prácticas en el sentido de que la apertura de una de ellas no obstruye otra zona del guardado de ropa. Para los espacios pequeños puede que no sea del todo ideal, pero se pueden diseñar puertas pequeñas para que se adapte a dicho espacio.