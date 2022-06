10 Muros y rejas tan seguras como lindas

En este libro de ideas, vamos a hablar de muros y rejas perimetrales. Según afirman los profesionales relacionados con el tema, cada vez es más importante preservar nuestras casas desde el exterior. Esto incluye lugar para dejar vehículos y la puerta de entrada. Para ello, son necesarios muros y rejas cada vez más inaccesibles, por una cuestión de seguridad. Pero esto no debería incorporarse en detrimento de la belleza de la fachada.

Los muros y rejas para el frente serán seguros en la medida de su altura y sus materiales que no puedan ser fácilmente vulnerados. Desde el punto de vista estético los muros de piedra o ladrillo, así como las rejas de hierro forjado, han sido una clásica adición a la fachada, con sus complicados diseños y adornos. En nuestros y sobretodo si estamos a favor de un look más moderno y contemporáneo, este look puede resultar recargado para ciertas fachadas, a pesar de su innegable belleza. Aún así, si queremos que los muros y rejas exteriores tengan un gran atractivo visual, podemos crear juegos visuales realmente interesantes con líneas depuradas y simplificadas, como les mostraremos a continuación.