¡De espacio muerto a azotea fabulosa!

¿Alguna vez has echado un vistazo a la azotea de tu edificio? Si lo has hecho, lo más probables es que hayas encontrado un espacio sin uso y en mal estado. Sin embargo, las vistas y la vibra de las azoteas son incomparables, y correr con la suerte de tener un espacio así no es tan común como parece.

En este libro de ideas, los diseñadores de interiores de My Home Design tomaron una azotea en desuso, que aunque no estuviese en mal estado, estaba totalmente desaprovechado, convirtiéndose en un área muerta y sin utilidad alguna. Con unos toques de vegetación y un mobiliario cómodo y acogedor, ésta terraza se transformó en un espacio totalmente habitable y con mucho estilo. No dejes que te lo cuenten y echa un vistazo al resultado de esta transformación.