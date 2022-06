Tips para instalar la TV y el home theatre

Antes de comprar o encargar los muebles para la TV, hay ciertas consideraciones a tomar en cuenta. La pantalla no debe exceder en tamaño a la longitud o el ancho del mueble o el estante, que deben tener el espacio suficiente para que la TV no quede haciendo equilibrio sobre un borde, ya que se trata de un aparato costoso y delicado, que se puede caer y romperse. Si la opción preferida son estanterías o bibliotecas, el espacio reservado para el televisor debe ser lo suficientemente amplio como para que la pantalla pueda estar centrada y tenga un cierto desahogo, que no se vea apretada.