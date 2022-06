6 Cocinas pequeñas como cajitas de fósforos

Al tener una cocina pequeña tienes que buscarle la solución ante los espacios que tienes, si los compartimentos son pequeños no hay problema puedes colocar las servilletas de tela, los cubiertos y demás pequeños utensilios de cocina. No puedes sentirte mal por no tener los pasillos gigantes como en las revistas, a lo mejor tu casa no cuenta con el espacio suficiente en esta área pero sí es bondadosa en las habitaciones o el baño. Saber sacarle provecho a las oportunidades, no hay espacio mal diseñado si no mal aprovechado, a veces eso pasa pero con nuestros consejos de lujo estarás más que precavido.