6 Fachadas con madera de ¡ALTO IMPACTO!

¿Te ha sucedido alguna vez que visitas un lugar por fuera y no quieres entrar por temor de lo que puedas encontrar dentro? Si la respuesta es que sí, vemos que tan importante es la fachada. Tener una buena fachada es como cuando quieres causar una buena impresión pero tu aspecto no ayuda mucho, lo primero que haces es arreglarte muy bien, es lo mismo que tienes que hacer con tu casa, capaz el interior sea increíble pero si por fuera no lo es tanto, jamás se imaginarán lo que hay dentro.

En el mercado hay múltiples ideas que sirven para modificar las fachadas, no solo con la estructura sino con la gran diversidad de materiales óptimos para esto, aquí nos enfocaremos en la decoración con tablillas de madera. A pesar que es un solo material, puede usarse en miles de formas y maneras diferentes.