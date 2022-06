Resucitando de las ruinas

Pensar que un espacio deteriorado abandonado y hasta enfermo no tiene solución y que no podría convertirse en un área distinguida, agradable, elegante y vivible es un pensamiento no válido. Espacios desahuciados han resucitado dentro de su propia ruina.

Para demostrar que si se puede restaurar con garantía de estética y funcionalidad, te presentamos esta propiedad ubicada en un edificio histórico de principios del 900. Se trata de dos antiguos laboratorios o locales independientes que han estado cerrados durante varios años. Se encuentra muy deteriorado y enfermo de humedad ya que está en la planta baja y sobre él recae un canal de desagüe o riego.

A veces los propietarios compran estos inmuebles por los tentadores precios, pensando en hacer las reformas necesarias y contar con una caja atractiva de ahorro a la vez que obtienen una vivienda acorde con sus gustos y nivel de vida.

Para resucitar esta propuesta, Arquitectura MILETTA ha decidido crear un nuevo interior al estilo de vida de su propietario.

Vamos, acompáñame.