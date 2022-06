10 ideas para decorar dormitorios pequeños y que se vean de revista

A veces decorar dormitorios pequeños puede convertirse en un gran desafío. Quizás los muebles que elegiste no entran en la habitación o te resulta súper difícil acomodarlos. Capaz el color que elegiste no es el más apropiado o los objetos de decoración no van con nada. Para que puedas afrontar ese reto sin inconvenientes reunimos 10 ideas sensacionales. Te decimos cuáles son los colores más adecuados, tipos de muebles, estilos y lámparas. Acompáñanos en este recorrido donde los profesionales de homify te muestran sus mejores proyectos. ¡Comenzamos!