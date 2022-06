10 diseños sensacionales de ventanas para techo

Iluminar espacios no es tarea sencilla. Si tus habitaciones no disponen de mucha luz natural y no puedes abrir una ventana en un muro, ¿probaste con hacerlo en el techo? Una ventana en el techo tiene muchas ventajas: ilumina habitaciones o áreas obscuras, sobre todo pasillos, baños o escaleras. Además hacia el interior disminuye el consumo de energía eléctrica, amplifica las estancias y las hace mucho más confortables. ¿Quieres saber más?

En este libro reunimos diferentes tipos de ventanas para techo que se distinguen por su diseño y funcionalidad. Diseñadas por los profesionales de homify, acompáñanos en este libro donde las ventanas son las grandes protagonistas. ¡Comenzamos!