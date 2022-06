11 ejemplos de decoración blanca para todos tus espacios

En este libro de ideas les contaremos sobre una tendencia que viene pisando muy fuerte, según nos cuentan nuestros talentosísimos diseñadores y decoradores de interiores: decoración blanca en todos nuestros espacios.

La decoración centrada en una paleta primordialmente blanca no es una tendencia nueva. Va y viene de acuerdo con los tiempos y, la verdad, es que el último año y medio que hemos vivido ha sido una experiencia casi distópica. Como las tendencias tanto en moda como en decoración y diseño suelen reflejar los tiempos que corren, no es para nada de extrañar, que los espacios inmaculadamente blancos hayan ido ganando terreno poco a poco. Las paletas con el color blanco como base nos transmiten inmediatamente una sensación de paz, que no pocos de nosotros necesitamos en esta época. Evitar la contaminación visual, ahora que pasamos más tiempo en casa que antes, puede ser una de las mejores decisiones en términos no sólo de decoración, sino también de bienestar, que podemos tomar. Cualquier cosa que no sobre estimule puede tener una influencia realmente disruptiva, afectar nuestra concentración (y ahora que muchos más de nosotros estamos trabajando remotamente, no es recomendable) o simplemente incrementar nuestros niveles de estrés.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, nos complace mostrarles 11 propuestas de decoración predominantemente blanca, con materiales que armonizan de maravillas con este color, como la madera o la piedra y, en suma, espacios que nos ayudarán a vaciar la mente y transmitirnos serenidad. ¡Acompáñennos!